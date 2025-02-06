Половина Рады в США: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе"

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Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

Некоторые депутаты уехали на Молитвенный завтрак в США

Зеленский в целом доволен работой парламента

Некоторые народные депутаты Украины регулярно отправляются в зарубежные командировки. В частности, в настоящее время половина состава Верховной Рады находится на Молитвенном завтраке в США. Об этом во время общения представителей СМИ с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе".

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"Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не в Харьковской области, не в Запорожье, не в Сумах", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что проблема не в визите в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".

"Да, можно говорить, какая была Курская операция... Можно говорить и публиковать свои посты о том, сколько сегодня жертв, но поехать таким большим количеством на Молитвенный завтрак", - отметил президент.

При этом, по словам президента, речь не о всех народных депутатах.

Также Зеленский добавил, что он "очень доволен работой парламента, но он, к сожалению, работает не каждый день".

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Что такое Молитвенный завтрак Молитвенный завтрак - это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне. Он собирает несколько тысяч политиков, бизнесменов, общественных деятелей и религиозных лидеров для совместной молитвы и обсуждения духовных и моральных вопросов. Это мероприятие, основанное в 1953 году, традиционно проходит с участием президента США, который произносит речь. Молитвенный завтрак является одним из главных событий года в светско-политической жизни США.

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