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Половина Рады в США: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

Виталий Кирсанов
6 февраля 2025, 19:55обновлено 6 февраля, 20:40
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Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе"
Зеленский
Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

  • Некоторые депутаты уехали на Молитвенный завтрак в США
  • Зеленский в целом доволен работой парламента

Некоторые народные депутаты Украины регулярно отправляются в зарубежные командировки. В частности, в настоящее время половина состава Верховной Рады находится на Молитвенном завтраке в США. Об этом во время общения представителей СМИ с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе".

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"Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не в Харьковской области, не в Запорожье, не в Сумах", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что проблема не в визите в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".

"Да, можно говорить, какая была Курская операция... Можно говорить и публиковать свои посты о том, сколько сегодня жертв, но поехать таким большим количеством на Молитвенный завтрак", - отметил президент.

При этом, по словам президента, речь не о всех народных депутатах.

Также Зеленский добавил, что он "очень доволен работой парламента, но он, к сожалению, работает не каждый день".

Половина Рады в США: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

Смотрите критику частых командировок нардепов:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины начали контрнаступление в Курской области РФ, продвигаясь на правом фланге в операционной зоне. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, бойцы Сил обороны Украины используют бронетехнику для наступления, однако пока неизвестно, на каких позициях им удалось закрепиться.

Россия, вероятно, снова будет настаивать на сокращении Вооруженных сил Украины во время предстоящих переговоров, однако Киев не согласится на одностороннее разоружение. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, анализируя требования Кремля.

Украинские Воздушные Силы получили ожидаемое подкрепление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Что такое Молитвенный завтрак

Молитвенный завтрак - это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне. Он собирает несколько тысяч политиков, бизнесменов, общественных деятелей и религиозных лидеров для совместной молитвы и обсуждения духовных и моральных вопросов. Это мероприятие, основанное в 1953 году, традиционно проходит с участием президента США, который произносит речь. Молитвенный завтрак является одним из главных событий года в светско-политической жизни США.

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