Переселенцы в Украине получат квартиры и дома: Зеленский рассказал детали

Что известно:
- Переселенцы в Украине смогут получить квартиры или дома
- В течение двух недель правительство будет заниматься разработкой соответствующей программы
Украинские переселенцы смогут получить квартиру или дом. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Этот вопрос Украина обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития.
"Надо поддерживать украинских переселенцев - внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом. Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", - сказал президент.
Он добавил, что в течение двух недель правительство должно разработать программу поддержки внутренних переселенцев. Эта программа должна быть эффективной и понятной.
Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:
Помощь ВПЛ в Украине - последние новости
Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.
Ранее Главред сообщал, что переселенцы обязаны вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно органы социальной защиты могут взыскать их через суд.
Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.
Другие новости:
- С зарплат ежемесячно будут отчислять 9%: что известно о накопительной пенсии
- Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки
- Зеленский подтвердил: пенсии в Украине станут больше - с какого числа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред