Переселенцы в Украине получат квартиры и дома: Зеленский рассказал детали

В течение двух недель украинское правительство будет разрабатывать соответствующую программу.

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Переселенцы в Украине получат квартиры и дома / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Что известно:

Переселенцы в Украине смогут получить квартиры или дома

В течение двух недель правительство будет заниматься разработкой соответствующей программы

Украинские переселенцы смогут получить квартиру или дом. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Этот вопрос Украина обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

видео дня

"Надо поддерживать украинских переселенцев - внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом. Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", - сказал президент.

Он добавил, что в течение двух недель правительство должно разработать программу поддержки внутренних переселенцев. Эта программа должна быть эффективной и понятной.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Переселенцы смогут получить квартиры или дома / фото: скриншот

Помощь ВПЛ в Украине - последние новости

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.

Ранее Главред сообщал, что переселенцы обязаны вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно органы социальной защиты могут взыскать их через суд.

Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.

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