Срок прохождения ВВК продлят, но не до лета: нардеп назвал новую дату

Менее половины ограниченно годных успели пройти ВВК до до 4 февраля, рассказал Федор Вениславский.

https://glavred.info/ukraine/srok-prohozhdeniya-vvk-prodlyat-no-ne-do-leta-nardep-nazval-novuyu-datu-10637405.html Ссылка скопирована

Срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлят до мая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления Вениславского:

Меньше половины ограниченно годных смогли пройти ВВК

Срок прохождения ВВК будет продлен до 5 мая

Большинство граждан, которые должны были пройти ВВК, не успели этого сделать. Сроки прохождения ВВК для ограниченно годных продлят до 5 мая. Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта - о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных. Мы на закрытых заседаниях комитета рассматривали динамику, статистику, причины (почему не все прошли ВВК). И это такой комплекс причин, как субъективного характера, такие и объективного", - пояснил нардеп.

видео дня

Вениславский уточнил, что одной из причин является то, что некоторые граждане откладывали прохождение комиссии на последние дни, из-за чего возникли очереди и они физически не успели пройти ВВК. Другие проблемы, по его словам, были организационного характера, в частности, недостаточное информирование лиц, признанных ограниченно годными, относительно процедур прохождения комиссии, а также отсутствие четких указаний, должны ли они приходить сами или получить повестку.

"Все это в комплексе привело к тому, что меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, не то что пройти, а успели только получить направление и начать какие-то процедуры. А реально прошли (ВВК) значительно меньше граждан Украины", - отметил Вениславский.

Нардеп отметил, что невыполнение закона является нарушением правил воинского учета, за что предусмотрена административная ответственность. Поэтому срок для прохождения ВВК решили продлить на три месяца, чтобы избежать привлечения к ответственности и дать возможность всем пройти комиссию.

Вениславский убежден, что законопроект рассмотрят и примут на ближайших парламентских заседаниях.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Прохождение ВВК в Украине - последние новости

Напомним, законопроект, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных, находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховной Раде. Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утверждал, что срок прохождения ВВК продлят до 5 июня, но, очевидно, дату изменили.

Также заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила, что до принятия законопроекта №12457 ТЦК не будут применять штрафы и объявлять в розыск лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля.

Как сообщал Главред, с 31 января в приложении Резерв+ появилась функция получения электронных направлений на ВВК. Сначала услуга будет доступна для тех, кто желает пройти медосмотр по собственному желанию, а впоследствии ее расширят на всех, кто получил повестку.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред