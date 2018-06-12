Дело Геннадия Труханова: мэру Одессы вернули паспорта

Соломенский райсуд столицы Украины снял все обязательства с одесского градоначальника Геннадия Труханова и постановил возвратить ему загранпаспорта.

Соответствующее сообщение опубликовал прокурор САП Валентин Мусияка.

"Суд решил вернуть заграничные паспорта и разрешить выезжать за границу Труханову. За ним осталось обязательство - воздерживаться от общения со свидетелями, и все", − цитирует прокурора портал "РБК-Украина".

Напомним, ранее в феврале нынешнего года Геннадия Труханова правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" по так называемому "делу завода Краян". Затем суд наложил арест на имущество градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана. Позднее Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа Дмитрия Голубова.