В Николаеве мощные взрывы кассетных снарядов: людей просят не покидать убежища

Взрыв / УНИАН

В Николаеве вечером 22 мая раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что это разрывы кассетных снарядов.

"Держитесь подальше от окон и не забывайте про правило двух стен", - написал мэр.

Пользователи соцсетей сообщают, что Николаев обстреливают из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ночном небе над городом видны многочисленные вспышки и слышны звуки взрывов.

Как сообщал Главред, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

К концу лета Вооруженные силы Украины попытаются вернуть страну-агрессора Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля 2022 года. Такой прогноз озвучил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

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