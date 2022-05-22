В Николаеве мощные взрывы кассетных снарядов: людей просят не покидать убежища

Пользователи соцсетей сообщают, что Николаев обстреливают из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В Николаеве вечером 22 мая раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что это разрывы кассетных снарядов.
"Держитесь подальше от окон и не забывайте про правило двух стен", - написал мэр.
Пользователи соцсетей сообщают, что Николаев обстреливают из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В ночном небе над городом видны многочисленные вспышки и слышны звуки взрывов.
Как сообщал Главред, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.
К концу лета Вооруженные силы Украины попытаются вернуть страну-агрессора Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля 2022 года. Такой прогноз озвучил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.
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