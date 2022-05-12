В Николаеве раздались мощные взрывы: первые подробности

В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.
Вечером, 12 мая, в Николаеве раздались взрывы в разных районах города.
Мер Николаева Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия.
"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.
Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу.
В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
Как сообщал Главред, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.
К концу лета Вооруженные силы Украины попытаются вернуть страну-агрессора Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля 2022 года. Такой прогноз озвучил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.
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