ВСУ отбросят оккупантов на позиции до 23 февраля к концу лета - американский генерал

У Украины появилась новая возможность уничтожить оккупантов, считает Бен Ходжес / Фото УНИАН

К концу лета Вооруженные силы Украины попытаются вернуть страну-агрессора Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля 2022 года.

Такой прогноз озвучил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире телеканала CNN.

По его словам, у российской армии нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой против Украины. В то же время ВСУ активно поддерживают международные партнеры.

Ходжес добавил, что первое окно возможностей для ВСУ открылось, когда российские военные покинули Киевскую область. Но тогда ВСУ им не воспользовались. Россиянам удалось перегруппироваться и начать новое наступление, но уже на востоке и юге.

"Хорошая новость в том, что они начали очень быстро, не подготовившись. И именно поэтому мы видим такие незначительные успехи за последние две недели, на фронте длиной 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я бы назвал совместными операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск", — считает Ходжес.

Сейчас у Украины появилась новая возможность уничтожить оккупантов. Вскоре украинские защитники смогут перейти в контрнаступление, уверен американский генерал.

По его мнению, ВСУ удастся до конца лета отбросить Россию на те позиции, которые она занимала до 23 февраля.

"Считаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, которые готовы вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку многое было сделано Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - сказал Бен Ходжес.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор", — заявил Арестович 11 мая.

Другие новости: