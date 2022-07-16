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В РФ снова бряцают оружием: собираются "нарастить действия армии РФ" по всем направлениям в Украине

16 июля 2022, 12:24

В России снова начали нагло прикрывать свои жестокие атаки на Украину, придумывая "масштабные обстрелы Донбасса" со стороны украинских сил.

шойгу путин
Шойгу поручил наращивать действия армии РФ на всех направлениях в Украине/ Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию группировок российских войск "Юг" и "Центр", которые ведут боевые действия против Украины.

После этого он дал поручение "наращивать действия на всех направлениях". Об этом сообщает Минобороны страны-агрессора России.

При этом в российском ведомстве цинично заявили, что такой приказ Шойгу якобы отдал для того, чтобы исключить возможность нанесения Украиной "массированных ракетных и артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов".

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали выходить из объявленной ранее оперативной паузы и пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Накануне захватчики провели серию ограниченных наземных атак в направлении Славянска, Северска, трассы Бахмут – Лисичанск и Донецка.

Напомним, РФ утром 16 июля ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там пожар, на месте работают спасатели. Также враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине – там есть погибшие, под завалами люди.

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