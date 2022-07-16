HIMARS испепелили 30 логистических объектов войск РФ: в МОУ рассказали об успехах ракетных систем

HIMARS уже испепелили 30 логистических объектов войск РФ/ Википедия, Facebook Максим Козицкий

Ракетные системы залпового огня HIMARS, которые Украине предоставили США, уже помогли уничтожить более 30 военных логистических объектов российской армии.

Такое вооружение помогло снизить потенциал к наступлению у российских оккупантов. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

По словам Мотузяника, такие ракетные системы сейчас прекрасно работают на передовой.

Однако Украине, чтобы получить преимущество над врагом, нужно получить больше дальнобойной артиллерии подобного типа. Ведь именно дальнобойная артиллерия может помочь уничтожать логистику противника, что значительно усложнит для врага ведение боевых действий.

Также нашему государству нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защититься от ракетных ударов.

Результативность применения HIMARS на фронте

Ранее сообщалось, что за неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными.

Также ранее сообщалось, что американские партнеры очень довольны качеством использования нашими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты с целью поражения "болезненных" мест российских войск.

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