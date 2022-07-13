"Как скальпелем хирург": Резников поведал об успехах работы HIMARS по россиянам

Резников поведал об успехах западного оружия / ua.depositphotos.com и УНИАН

Американские партнеры очень довольны качеством использования нашими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты с целью поражения "болезненных" мест российских войск.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой, в том числе, относят современные польские САУ "Краб", наносят сегодня поражение России и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так дальше и будет", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников во время сегодняшней встречи с министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам чиновника, ВСУ используют современный подход стран НАТО по нанесению точных ударов по врагу - работают как скальпелем хирург.

Но, к сожалеют, предоставленного иностранными партнерами вооружения на так уж и много.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ "Краб" и САУ "Panzerhaubitze 2000". Поэтому это каждый раз исчисление готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", - уточнил Резников.

ТПо словам Алексей Резникова, в обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но наши военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают техникой за 2 недели.

Ситуация на Донбассе

Военный эксперт Петр Черник заявил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняет реализацию их планов, однако ситуация остается сложной. По его словам, захватчикам РФ понадобится несколько дней на перестройку логистики, после чего начнется новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Великобритании, следующей целью войск РФ станет трасса, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги Е40 противник ведет обстрелы с оккупированного Изюма. Получение контроля над этой трассой враг может использовать для продвижения в Донецкой области.

Также в британской разведке уточнили, что российские войска проводили обстрелы северного сектора Донбасса. Однако оккупантам не удалось достигнуть серьезного продвижения.

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