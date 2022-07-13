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HIMARS в деле: оккупанты берегут запасы снарядов из-за невероятной атаки ВСУ на Луганщине - WSJ

13 июля 2022, 16:08

Вооруженные Силы Украины значительно повредили часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск.

HIMARS, российские склады на луганщине
Российские склады на Луганщине / скрин их видео, Википедия

В России СМИ сообщили об ударе по системам противовоздушной обороны на оккупированной Луганщине, который произошел вечером во вторник, 12 июля.

Как пишет WSJ, удары по складам боеприпасов и командным пунктам стали регулярными с тех пор, как США начали активно поставлять реактивные системы залпового огня украинским войскам.

"Оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и на нашей земле им нигде не будет покоя", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в ночном видеообращении.

Представитель самопровозглашенной "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные Силы Украины значительно повредили часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. Позже он заявил, что по городу Луганск было выпущено девять американских ракет модели HIMARS.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что удары по российским складах боеприпасов прервали поставки и отметил рост активности российских диверсионно-разведывательных групп.

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В своей статье WSJ пишет, что с тех пор как Россия полностью захватила территорию Луганской области, армия стала продвигаться вглубь Донецкой области, поскольку это является приоритетом Кремля еще с марта, когда российские войска были отведены из северного региона.

Тактика оккупантов

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил в среду, что российские силы продвигаются до городов Северск и Соледар, которые расположены между восторженным Северодонецком и Славянском, который является одной из следующих целей Москвы.

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Ситуация на Донбассе

Военный эксперт Петр Черник заявил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняет реализацию их планов, однако ситуация остается сложной. По его словам, захватчикам РФ понадобится несколько дней на перестройку логистики, после чего начнется новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Великобритании, следующей целью войск РФ станет трасса, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги Е40 противник ведет обстрелы с оккупированного Изюма. Получение контроля над этой трассой враг может использовать для продвижения в Донецкой области.

Также в британской разведке уточнили, что российские войска проводили обстрелы северного сектора Донбасса. Однако оккупантам не удалось достигнуть серьезного продвижения.

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Перевод: Полина Панасенко

война в Украине война России и Украины HIMARS
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