"Путин проиграет войну": Жданов заявил, что РФ не спасет перевод экономики на военные рельсы

Жданов заявил, что перевод экономики на военные рельсы не спасет РФ/ Reuters sprotyv.info

Российский диктатор Владимир Путин пытается перевести экономику России на военные рельсы, именно с такой целью он подписал закон о "специальных мерах" в экономике. Однако для страны-агрессора уже поздно идти на такие меры.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН. По его словам, российский президент уже понял, что проигрывает войну, и поэтому изо всех сил пытается исправить ситуацию.

"Он понимает, что война пошла на истощение, и они сразу поняли, что они эту войну проигрывают. Того оперативного резерва или того оперативного состава вооруженных сил России, который у них был на момент начала вторжения, уже не хватает", – отмечает военный эксперт.

Жданов напомнил, что, согласно данным Американского института изучения войны (ISW), Россия по состоянию на это время уже потратила от 65 до 70% своих резервов. И, поскольку резерва у них уже брать неоткуда, то российская властная верхушка прибегла к подписанию такого закона о "специальных мерах" в экономике.

Однако на выполнение этого закона нужно время, говорит Жданов. Чтобы он заработал и дал бы РФ какое-то преимущество, нужно было его подписывать не сейчас, а за год до широкомасштабного вторжения в Украину.

Читайте также"У Путина есть дедлайн": эксперт объяснил затягивание с "референдумами" на Херсонщине и ЗапорожьеПри этом заработать такому закону сейчас будет мешать и санкционное давление.

"Такие прогнозы звучали – что экономике России при целевом выполнении нужно от 6 до 11 месяцев для того, чтобы перевести экономику на военные рельсы. Сегодня это вряд ли может сработать, особенно в условиях санкционного давления, отсутствия комплектующих, и в условиях того состояния, в котором находятся предприятия", – говорит военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали выходить из объявленной ранее оперативной паузы и пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Накануне захватчики провели серию ограниченных наземных атак в направлении Славянска, Северска, трассы Бахмут – Лисичанск и Донецка.

Напомним, РФ утром 16 июля ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там пожар, на месте работают спасатели. Также враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине – там есть погибшие, под завалами люди.

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