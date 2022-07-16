"Деньги нужны": пленный оккупант признался, почему приехал убивать украинцев

Что бы в Кремле не говорили о "денацификации", "демилитаризации", "защите Донбасса" или другой "великой" идее, мотивация убивать украинцев у оккупантов одна.
Путинский солдат, попавший в плен к украинским военнослужащим, сделал откровенное признание, зачем он пришел с оружием на украинскую землю. По словам военного РФ, он приехал убивать мирных людей только ради денег.
Видео разговора с оккупантом опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Анатолий Штирлиц.
Захватчик совершенно спокойно говорит, что хотел подработать за счет участия в боевых действиях.
"Ветеранка у меня есть. Деньги нужны", - говорит солдат армии РФ.
Ранее Главред писал, что оккупационные войска России украли трусы у бойца Вооруженных сил Украины и его супруги. Захватчики забрали себе и обувь.
В Харьковской области путинские солдаты-мародеры украли в доме украинца керамическую плитку, однако домой ее не довезли – их "ликвидировали" раньше.
Украденную плитку оккупанты спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в освобожденной части Харьковской области.
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