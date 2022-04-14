"Это просто тупость": войска России украли у воина ВСУ и его жены все трусы и обувь

Боец ВСУ со смехом предупредил супругу, что ее нижнее белье тоже украли российские войска/ Скриншот

Оккупационные войска России украли трусы у бойца Вооруженных сил Украины и его супруги. Захватчики забрали себе и обувь. Военные пошутил, что после таких действий у него будет психологическая травма, поскольку какой-то россиянин теперь отправится к своей даме в его белье и кроссовках.

В социальной сети Facebook распространилось видео, в котором украинский защитник рассказал историю о том, как оккупанты обворовали его дом. История стала вирусной и набирается тысячу реакций с комментариями.

Как рассказал боец ВСУ, он вернулся в дом, чтобы проверить, нет ли там каких-либо заминирований. Однако в результате обнаружил, что оккупанты украли не просто все вещи, но и нижнее белье.

"Те москальские солдаты украли все мои трусы. Передайте их русским генералам – ну кто же так делает?.. Жена, у тебя тоже трусов нет", - рассмеялся украинский воин.

Он также добавил, что белье не было каким-то дорогим или гламурным, однако его все равно украли. Из дома вынесли и обувь.

Читайте также"В комнате – в туалет?" Войска России поворовали у людей унитазы в Черниговской области"Это тотальный капец. Ой, не могу, проклятые мо**али... Что в той армии РФ происходит, это такой кризис или что? Дайте своим солдатам хоть что-нибудь", - добавил военный.

Боец шутит, что из-за действий оккупантов РФ у него теперь "психологическая травма".

"Ведь какой-то Иван будет к своей Марье идти в моих кроссовках и моих трусах. Это просто тупость… Но все будет Украина! Ведь такую мерзость мы точно победим", - подчеркнул украинец.

Армия России ворует у граждан Украины

В Сети регулярно публикуют кадры воровства российскими военными разных вещей у украинцев. Есть и свидетельства очевидцев.

Один из российских военных, помощник гранатометчика, украл автобус и катался на нем в Украине. Однако его вычислили военные ВСУ, которые забрали автобус и ликвидировали врага.

В Мелитополе, а позднее и в Херсоне, которые временно оккупированы войсками РФ, россияне украли дорогостоящую сельскохозяйственную технику. Украденная техника была обнаружена в Чеченской республике.

Крадут россияне и автомобили. В таких городах, как Мозырь, Гомель, Речица, Наровля, Хойники и Ельск обнаружены целые колонны таких украинских машин. Больше всего таких машин было 5 апреля – тогда часть военных подразделений выводились с Украины.

Главред рекомендует: