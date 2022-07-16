Боец теробороны спас жизнь семнадцати собратьев на Харьковщине / facebook.com/TerritorialDefenseForces

Боец харьковской теробороны с позывным "Банзай" спас жизни семнадцати собратьев, за что был награжден "Серебрянным крестом".

До войны он занимался страйкболом и был специалистом по рейдовым выходам в горы и лес. Псевдо "Банзай" получил еще в те времена, рассказали на Facebook-страничке Сил территориальной обороны ВСУ.

24 февраля успешный предприниматель присоединился к рядам Сил территориальной обороны ВСУ.

"Именно навыки выживания в сложных природных условиях, волевой и физической выносливости организма и действий в составе команды помогли ему во время боевой задачи в Луганской области", - говорится в сообщении.

Подразделение, в котором был "Банзай", попало в сложную ситуацию. Боец помог командиру. Выбрал правильный маршрут и вывел группу из окружения – и так спас жизнь семнадцати собратьев. Действовал умело, смело, уверенно и осторожно.

"Серебряный крест", получивший от Командующего Сил территориальной обороны ВСУ, "Банзай" считает отличием для всего своего подразделения", - рассказали сослуживцы бойца.

Читайте такжеПеред смертью просил спасти кота: украинцы исполнили последнее желание военного с "Азовстали"Ранее мы рассказывали, как украинские бойцы спасли собаку-овчарку, которую российские оккупанты похабно изукрасили и морили ее голодом.

Также сообщалось, что военный водитель Национальной гвардии Украины под обстрелами спас более 500 бойцов. Он выполнял боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения в Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Смотрите новости Харькова онлайн:

Читайте также: