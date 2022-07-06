Бойцы ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты размалевали краской и морили голодом

Бойцы ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты размалевали краской / коллаж фото Ирины Цвилы

Украинские бойцы спасли собаку-овчарку, которую российские оккупанты похабно изукрасили и морили ее голодом. Об этом написала на своей Facebook-странице общественница Елена Мозговая.

Она пишет, что овчарка сама прибилась к украинским бойцам в Песках, что на Донетчине. Русские солдаты оставили на животном оскорбительную надпись краской плюс, по всему видно, они ее морили голодом.

"На наши позиции в Песках прибилась овчарка. Разрисованная вандалами, голодная, контуженная. В ее уставших глазах угасала жизнь. Бойцы делились с ней своими пайками, заботились о ней", ‒ написала Мозговая.

Все же украинским бойцам удалось спасти овчарку. Из ее меха солдаты ВСУ уже выстригли обидную надпись и откормили животное до нормального уровня.

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Напомним, ранее из аудиоперехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты жалуются на питание и прибегают к поеданию собак, а их командиры продают пайки, которые предназначаются для солдат.

"Он банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковка, капуста. Мы сразу же выкинули. [фигня - неценз.] полная, как поросятам", - заявил оккупант.

До того другой агрессор, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жаловался своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями едят все подряд - в частности, собак.

"Все [очень плохо - неценз.]. Нас укры [уничтожают - неценз.], как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому оккупант.

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