"Мяса охота же!": оккупанты жрут собак, пока их командиры зарабатывают на продаже сухпайков

Оккупанты жрут собак, пока их командиры зарабатывают на продаже сухпайков / УНИАН

Российские оккупанты жалуются на питание и прибегают к поеданию собак, а их командиры продают пайки, которые предназначаются для солдат.

Во время беседы захватчика с женой, которую перехватила СБУ, военный жалуется на качество пайков.

"Он банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выкинули. [Фигня - неценз] полная, как поросятам", - заявил оккупант, добавив, что их пайки перепродают командиры.

На второй части записи, которую опубликовала СБУ, другой оккупант попросил маму угадать, что он ел. Женщина сначала называет "экзотический вариант" с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мясо охота же!", – ответил россиянин.

Ранее оккупант, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жаловался своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями они едят все, что шевелится, в частности, собак.

Также сообщалось, что в Киевской области оккупанты ели кошачий корм в распределительном центре АТБ. Захватчики не притронулись к человеческой еде.

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