"Мяса охота же!": оккупанты жрут собак, пока их командиры зарабатывают на продаже сухпайков

Те, кому все-таки достался паек, жалуются на качество еды.
Российские оккупанты жалуются на питание и прибегают к поеданию собак, а их командиры продают пайки, которые предназначаются для солдат.
Во время беседы захватчика с женой, которую перехватила СБУ, военный жалуется на качество пайков.
"Он банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выкинули. [Фигня - неценз] полная, как поросятам", - заявил оккупант, добавив, что их пайки перепродают командиры.
На второй части записи, которую опубликовала СБУ, другой оккупант попросил маму угадать, что он ел. Женщина сначала называет "экзотический вариант" с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.
"Собаку! Мясо охота же!", – ответил россиянин.
Ранее оккупант, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жаловался своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями они едят все, что шевелится, в частности, собак.
Также сообщалось, что в Киевской области оккупанты ели кошачий корм в распределительном центре АТБ. Захватчики не притронулись к человеческой еде.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Читайте также:
- "Забросали снарядами": оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка
- ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага: 17 оккупантов поедут домой в гробах
- Предателя догнала карма: ВСУ уничтожили командира взвода оккупантов из Луганска с позывным Сват