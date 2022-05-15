"Жрали кошачий корм, игнорируя дорогие консервы": в АТБ рассказали, о визите голодающих оккупантов

"Деликатес" захватчики запивали водкой.
В Киевской области оккупанты ели кошачий корм в распределительном центре АТБ. Захватчики не притронулись к человеческой еде
Член правления АТБ, певица и актриса Анна Буткевич в интервью Славе Демину рассказала о произошедшем.
"Часть центра они разгромили. Они туда зашли… Слава, они ели кошачий корм! Они бухали водяру и жрали кошачий корм! Они не открывали дорогие конфеты, хоть их там было в изобилии, они не открывали хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие консервы. Когда я это увидела, у меня просто мозг взорвался!", - поделилась Буткевич.
Напомним, в карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения.
Читайте также"Дикие собаки жрут кошачий корм": "вторая армия мира" голодает в УкраинеТакже мы писали, что российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.
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