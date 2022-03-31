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Награбил, но не довез: ВСУ показали, что было в карманах ликвидированного оккупанта-мародера

31 марта 2022, 12:14

Видимо, российский наемник очень порадовался своему "достижению" - но пуля украинского бойца настигла его (как неотвратимое возмездие).

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ВСУ показали краденые вещи на трупе оккупанта-мародера / коллаж Генштаба ВСУ

В карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения. Об этом сообщили представители Генштаба ВСУ.

По словам украинских офицеров, этот эпизод, как и многие другие, показал истинное лицо каждого россиянина ‒ которые приехали в Украину исключительно убивать и грабить. Плюс, после западных санкций, в стране-агрессоре трудности с иностранными валютами после санкций.

Поэтому, видимо, российский наемник очень порадовался своему "достижению". Ведь ему удалось награбить приблизительно двести долларов США и двадцать фунтов стерлингов. Плюс мелкие ювелирные украшения - кольца и цепочки.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Буча на Киевщине бывший охотник каждую ночь устраивает охоту на российских оккупантов.

Об этом рассказала в Facebook бывшая снайперша Нацгвардии, ветеран АТО Галина Серновка.

По ее информации, "Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.

Автор: Егор Бунин
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мародеры российское вторжение Генштаб ВСУ новости Украины
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