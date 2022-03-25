Сборище мародеров и наемников: в разведке пообещали оккупантам "ад" в Украине

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что вскоре для российских военных в Украине наступит настоящий ад.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором разверзнется настоящий ад", - сказал он в интервью The Nation.

По его словам, несмотря на относительный успех украинских военных в сдерживании россиян, "ситуация очень сложная".

"На нашей территории большие российские силы, и они окружили города Украины. Что же касается перспектив мира, то, несмотря на переговоры, они все еще остаются туманными и непредсказуемыми", - указал Буданов.

Глава ГУР указал, что "российская сторона никогда не была предсказуемой в случае переговоров".

"Наша страна понимает, с кем мы имеем дело, и мы не ожидаем здесь никакого чуда. Мы имеем дело с армией преступников, мародеров, наемников, и мы готовы сражаться и побеждать", - заявил он.

Буданов обратил внимание на то, что "российское командование много раз допускало просчеты, и мы используем эти просчеты".

"Украинская армия показала, что российская армия как вторая армия в мире — это большой миф, это просто средневековая концентрация живой силы, старые методы ведения войны", - сказал он.

Кроме того, Буданов добавил, что у Украины есть много информаторов в российской армии.

"У нас много информаторов в российской армии, не только в российской армии, но и в их политических кругах и в их руководстве. В ноябре мы уже знали о намерениях россиян, и вы видите, что все получилось. Что касается даты, то она менялась несколько раз", - отметил он.

Также, по его словам, у Украины есть много информаторов в чеченских рядах.

"Как только они начинают готовить какую-либо операцию, мы знаем об этом от наших информаторов", — сказал Буданов.