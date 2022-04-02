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"Вторая армия мира" торгует награбленным из Украины: что не продают - отправляют домой

2 апреля 2022, 14:55

Оккупанты даже организовали рынок в Беларуси.

"Вторая армия мира" торгует награбленным из Украины / скриншот

Российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.

В городе Наровля, Беларусь оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество. В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, авто, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, детские игрушки, косметика, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты наладили централизованные поставки новых партий "товара" на свой базар. Сейчас из города Бурынь Конотопского района Сумской области выехала в направлении белорусской границы целая колонна грузовиков, загруженных украденным имуществом украинцев. Везут преимущественно промышленные товары и вещи домашнего обихода.

Читайте такжеРасстрел на месте: в Киеве с мародерами будут бороться по законам военного времени"Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты, белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования", - сообщили в ГУР МОУ.

Российские мародеры отправляют награбленное домой

Оккупанты, отступившие из Киевской области в Беларусь, штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное.

Оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей.

Также сообщается, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. В частности, речь шла о награбленных в разгромленных домах украинцах мобильных телефонах и других вещах.

Напомним, в карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения.

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