"Сегодня йорка ели": солдаты РФ питаются собаками на Херсонщине

Солдаты РФ питаются собаками на Херсонщине / скриншот

В Херсонской области российские оккупанты голодают. Из-за проблем с обеспечением им приходится есть собак.

Об этом стало известно СБУ по переписке в Сети между оккупантами.

Так, один из них, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жалуется своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями они едят все, что шевелится, в частности, собак.

"Все [очень плохо - неценз.]. Нас укры [уничтожают - неценз.], как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому оккупант.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты не могут поставлять.

Чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег у товарища, но тот ему отказал.

Ранее сообщалось, что в Киевской области оккупанты ели кошачий корм в распределительном центре АТБ. Захватчики не притронулись к человеческой еде.

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