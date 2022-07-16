ВСУ с помощью HIMARS "обезглавили" 106-ю дивизию РФ/ DVIDSHUB Flickr, Reuters

Воины ВСУ ударом из ракетной артиллерийской системы HIMARS, вероятно, убили или ранили четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии российских вооруженных сил.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете. Они опираются на информацию о гибели этих оккупантов, которая была опубликована в российских пропагандистских СМИ.

Отмечается, что российские медиа сообщали о гибели трех полковников Сергея Кузьминова, Андрея Васильева и Максима Кудрина, которые были заместителями командира российской 106-й дивизии.

"Это, видимо, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтерске 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106 дивизии" , – отмечают аналитики ISW.

Ранее о том, что в результате удара украинских военных из РСЗО в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ, сообщал Стратком Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что еще один заместитель командира тяжело ранен.

Напомним, ракетные системы залпового огня HIMARS, которые Украине предоставили США, уже помогли уничтожить более 30 военных логистических объектов российской армии. Такое вооружение помогло снизить потенциал к наступлению у российских оккупантов.

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