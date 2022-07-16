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Он отдал приказ бомбить Винницу: на российского командира открыли охоту в Крыму

16 июля 2022, 12:44

Руководил запуском ракет по Виннице капитан отдельного дивизиона подлодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин.

генерал
На российского командира открыли охоту в Крыму / скриншот

Партизаны в Крыму объявили охоту на военного преступника, отдавшего приказ ударить ракетами по Виннице 14 июля.

Анатолий Варочкин командует отдельным дивизионом подводных лодок ЧФ РФ, с одной из которых, согласно одной из версий, и были запущены ракеты, унесшие жизни свыше 20 мирных жителей Винницы. Голову военного преступника Варочкина украинцы оценили в 15 тысяч долларов, пишет Инсайдер.

Объявления о награде за ликвидацию оккупанта либо за информацию о нем появились на территории оккупированного украинского полуострова, пишет "

"В Крыму объявили охоту на командира отдельного дивизиона подводных лодок ЧФ РФ Анатолия Варочкина. Именно он отдавал приказ обстреливать Винницу крылатыми ракетами. 15 000$ за ликвидацию. Так оценили смерть убийцы", - отмечено в сообщении.

Читайте такжеГотовился идти в школу: 7-летнего Максима и его маму убила российская ракета в ВинницеРанее в Сети обнародовали имена российских военных, которые 15 июля запустили ракеты по центру Винницы. Руководил запуском ракет по Виннице капитан отдельного дивизиона подлодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин, а преступный приказ исполнил командир подлодки Алроса Денис Сопин.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться.

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