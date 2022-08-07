На Херсонщине кадыровцы уничтожают оккупантов: расстреливают российских военных, пытавшихся сбежать

Кадыровцы убивают российских оккупантов на Херсонщине / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

В Херсонской области кадыровцы решили "помочь" украинским защитникам уничтожить оккупантов. Они убиваются российских военных, пытающихся сбежать с поля боя. Об этом заявил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона.

"Вот эти кадыровцы на сегодняшний день используются как заградотряды для тех россиян, которые могут дезертировать. То они их уничтожают при попытке", - сказал Хлань.

Он добавил, что оккупанты все чаще пытаются дезертировать. Руководство отправляет бурятов в Геническ на базы отдыха, чтобы не отправлять в Крым или в Россию.

Также известно, что в область перебрасывают десантные войска РФ, чтобы усилить оккупантов.

"Они (оккупанты – Главред) понесли таких безумных потерь, и чтобы компенсировать свои оборонительные рубежи, то оккупанты уже используют десантников, пытаясь удержаться там, где есть", - добавил Хлань.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

Российские оккупанты пытаются накопить силы и создать ударную группировку, чтобы пойти в наступление. Они хотят выйти на административную границу Херсонской области.

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