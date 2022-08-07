Взятие женщин на воинский учет: какие документы для этого необходимы

Женщины должны стать на воинский учет, какие необходимы документы / УНИАН

Уже с 1 октября этого года женщины определенных профессий должны будут стать на воинский учет. Они должны будут прийти в военкоматы со всеми необходимыми для этого документами. Их перечень почти не отличается от того, который необходим для мужчин. Об этом заявил начальник Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб, сообщает Hromadske.

Он напомнил, что и сейчас женщины некоторых профессий были обязаны становиться на воинский учет.

"Женщины становятся на воинский учет не только с первого октября. До этого состояли на воинском учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были нередкие случаи, когда призывали женщин", - сказал Руслан Тригуб.

При себе женщины должны иметь такие документы:

паспорт,

идентификационный код,

фотокарточки 3х4,

диплом об образовании,

справка о прохождении медосмотра (включая справку от женского врача, результаты необходимых анализов, флюорографию, кардиограмму),

справка о недостатках здоровья (в случае наличия таковых).

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

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