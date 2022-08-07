УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взятие женщин на воинский учет: какие документы для этого необходимы

7 августа 2022, 16:33

Женщины определенных профессий должны встать на воинский учет с 1 октября.

Военные, женщины, воинский учет
Женщины должны стать на воинский учет, какие необходимы документы / УНИАН

Уже с 1 октября этого года женщины определенных профессий должны будут стать на воинский учет. Они должны будут прийти в военкоматы со всеми необходимыми для этого документами. Их перечень почти не отличается от того, который необходим для мужчин. Об этом заявил начальник Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб, сообщает Hromadske.

Он напомнил, что и сейчас женщины некоторых профессий были обязаны становиться на воинский учет.

"Женщины становятся на воинский учет не только с первого октября. До этого состояли на воинском учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были нередкие случаи, когда призывали женщин", - сказал Руслан Тригуб.

При себе женщины должны иметь такие документы:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • фотокарточки 3х4,
  • диплом об образовании,
  • справка о прохождении медосмотра (включая справку от женского врача, результаты необходимых анализов, флюорографию, кардиограмму),
  • справка о недостатках здоровья (в случае наличия таковых).

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение воинский учет военный учет женщин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:57

Сын Софии Ротару в день ее юбилея заговорил о судьбе матери

16:56

РФ "жизненно необходимо" захватить Украину: у Зеленского назвали причинуВидео

16:33

Взятие женщин на воинский учет: какие документы для этого необходимыВидео

16:26

Появились новые шокирующие доказательства зверств россиян в Украине - The GuardianВидео

16:25

Андрей Пионтковский. Путин клянчит перемирияВидеоблоги

Реклама
16:19

Десантники ВСУ зрелищно скинули фугас прямо на группу русских оккупантовВидео

16:00

Поражение в войне и свержение Путина: эксперт назвал сценарий революции в РоссииВидео

15:53

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: теперь невозможно вовремя обнаружить утечку радиацииВидео

15:30

Бойфренд Дорофеевой Кацурин показал, как она проводит время с его детьми:

15:29

Замена "старику" Путину: в РФ спрогнозировали сценарий смены властиВидео

15:14

Не только фотографии: 6 вещей, которые нельзя хранить в кошельке

15:05

Харьковщина, Запорожчина, РФ и страны Балтии: Гайдай назвал пути выезда с захваченной ЛуганщиныВидео

15:00

За месяц в больницу привезли девять сотен оккупантов: ВСУ получили документ о потерях армии РФВидео

14:59

ВСУ отразили штурм РФ под Авдеевкой: десятки оккупантов уничтожены и раненыВидео

14:20

Угроза повторения Бучи: Эйдман назвал новую цель Кремля в УкраинеВидео

14:15

Установлена личность шпиона из руководящего состава ГКАУ, который сливал секретные данные РФ - СМИ

14:00

"Это была спецоперация РФ": в разведке назвали цель массового убийства украинских пленных в ЕленовкеВидео

13:57

Россия собралась заморозить войну на полгода, чтобы ударить по Украине со всей силой – ПодолякВидео

13:47

ПВО не поможет: в ВС объяснили, почему не могут защитить Харьков и Николаев от обстреловВидео

13:31

Галкин поддержал выступившую против войны в Украине Софию Ротару

Реклама
13:16

Возят телевизор, "обещают" воду и еду: РФ готовится к "референдуму" на Луганщине – ГайдайВидео

12:59

Потеря сознания и кома: детали отравления херсонского гауляйтера СальдоВидео

12:35

Эрдоган отказался от пресс-конференции с Путиным: сел в самолет и улетел в Турцию – СМИВидео

12:29

ВСУ ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБВидео

11:59

"ФРГ должна пойти другим путем": в ОП обратились к Шольцу и потребовали больше оружияВидео

11:49

Если Путин применит ядерное оружие, НАТО ударит в ответ, и России не будет – ВолкерВидео

11:36

РФ не хватает пушечного мяса: ВСУ "покрошили" псковский спецназ – журналистВидео

11:35

"Вас надо уничтожать": в Германии россиянка набросилась на украинку с ребенкомВидео

10:54

ВСУ ликвидировали "бучанских палачей" из Хабаровска: в РФ показали фотоВидео

10:43

"Он может попытаться унести с собой весь мир": социолог объяснил, нажмет ли Путин ядерную кнопкуВидео

10:19

РФ формирует ударный кулак: эксперт назвал главные направления вражеского штурмаВидео

10:00

"Федя решил уйти": выяснилась причина ухода Добронравова со Сватов

09:39

"Убийцам и разбойникам понравится": как повар Путина вербует зэков в РФ на войну в УкраинуВидео

09:21

ВСУ освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов - ЗеленскийВидео

09:00

Доллар можно купить по 36,6: в НБУ рассказали, как выгодно приобрести валютуВидео

09:00

Массовое увольнение и убийства генералов РФ: разведка Британии о провале оккупантовВидео

08:33

РФ пошла на штурм на трех направлениях: в США показали новую карту боевВидео

08:26

"Он – параноик": социолог рассказал о главном страхе ПутинаВидео

08:20

Мы уже неуничтожаемымнение

08:05

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

Реклама
07:38

ВСУ "дали жару" на юге Украины: уничтожены С-300 и более 70 оккупантов

07:11

София Ротару вернулась в Украину и впервые открыто высказалась по поводу войны

07:11

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами, картинки именинницам

06:36

Успение праведной Анны: традиции и запреты дня, картинки и молитва

06:19

Сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он не может отказатьсямнение

05:20

Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецептаВидео

04:00

Затянется ли война в Украине и чем она завершится: ответ экспертаВидео

03:25

Украину раскалит до +37°: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

02:46

Запретный плод сладок, но вреден: кому категорически нельзя есть яблоки

02:15

Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять