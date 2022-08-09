В Пентагоне объяснили, почему не дадут Украине сотни систем HIMARS

ВСУ получат ограниченное число РСЗО HIMARS / The Washington Post/Anastasia Vlasova

В Пентагоне прокомментировали вопрос передачи Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как подчеркнул в ходе брифинга заместитель главы Пентагона Колин Каль, США уже отправили 16 систем HIMARS в Украину.

Вместе с тем он пояснил, что РСЗО HIMARS не являются теми системами, которые нужно передавать сотнями.

"Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – объяснил представитель американского оборонного ведомства.

Он также сказал, что Британия и Германия также обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.

Замглавы Пентагона убежден в том, что теперь необходимо наладить беспрерывность поставок высокоточных боеприпасов GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы, что замедляет темп россиян и усложняет их логистику.

"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же самое касается и гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – добавил Каль.

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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