УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Пентагоне объяснили, почему не дадут Украине сотни систем HIMARS

9 августа 2022, 13:16

РСЗО HIMARS - это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, пояснил Колин Каль.

HIMARS
ВСУ получат ограниченное число РСЗО HIMARS / The Washington Post/Anastasia Vlasova

В Пентагоне прокомментировали вопрос передачи Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как подчеркнул в ходе брифинга заместитель главы Пентагона Колин Каль, США уже отправили 16 систем HIMARS в Украину.

Вместе с тем он пояснил, что РСЗО HIMARS не являются теми системами, которые нужно передавать сотнями.

"Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – объяснил представитель американского оборонного ведомства.

Он также сказал, что Британия и Германия также обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.

Замглавы Пентагона убежден в том, что теперь необходимо наладить беспрерывность поставок высокоточных боеприпасов GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы, что замедляет темп россиян и усложняет их логистику.

"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же самое касается и гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – добавил Каль.

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Читайте еще:

Пентагон РСЗО война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:16

В Пентагоне объяснили, почему не дадут Украине сотни систем HIMARS

13:11

Сменила ухмылку на кислую мину: россиянка в Австрии провоцировала украинок, ее настигла расплатаВидео

13:00

Столп режима Путина тайком хочет договориться с Западом о мире - экс-депутат Госдумы

13:00

Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

12:41

Лукашенко повернет оружие против Путина: Эйдман оценил неожиданный сценарий продолжения войныВидео

Реклама
12:35

Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

12:35

Риск взрыва на Запорожской АЭС: эксперт оценил, может ли РФ подорвать ядерный реакторВидео

11:58

В начале войны Зеленский был готов лично разговаривать с Путиным: Подоляк рассказал, почему все изменилосьВидео

11:50

Умер японский модельер Иссей Мияки

11:47

Украина совершила невероятное: Волкер оценил успехи ВСУ и дал прогноз по срокам войныВидео

11:20

Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

11:04

РФ не может обеспечить продвижение в Донецкой области и сконцентрировалась на Юге - разведка БританииВидео

10:58

В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР": что заявили

10:51

Эйдман рассказал, какой будет Россия после поражения УкраинеВидео

10:25

"Накопил жене на Ладу": в Украине ликвидировали 24-летнего оккупанта из Хакасии

10:12

"Я пять семей содержу": Арестович рассказал о своих доходахВидео

10:08

60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса

10:00

До слез: шведский телеканал показал выступление украинского оркестра в Стокгольмской филармонии и кадры войныВидео

09:42

Поддержавший войну Киркоров восхитился поступком Ротару

09:39

"Воевать будем до последнего россиянина": Подоляк озвучил сроки окончания войны в Украине

Реклама
09:36

Не нужно скупать доллар: в Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги

09:25

Блеф России на Запорожской АЭС, или Как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себямнение

09:09

Карма догонит всех: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

08:54

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смертиВидео

08:40

Элита армии РФ стала удобрением в Украине: ВСУ разбили полк десантников из Костромы

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

07:58

"Жена хочет свой сад у дома": российский учитель собрался "осваивать" Запорожье

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Украину готовятся и приедут в течение нескольких месяцев - Пентагон

07:22

ВСУ на Юге за сутки уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 и более 20 оккупантов

06:47

Оккупанты два месяца не забирали тело: ВСУ сбили лучшего российского пилота вертолета Ка-52

06:12

Почему Китай и США дерутся за лакомый кусок - Тайваньмнение

06:00

Китай ждет развала России, чтобы получить над ней контроль — Тарас ЧорновилВидео

05:45

Врежет пекло +38°: синоптик рассказал, когда ждать максимальной жарыВидео

05:20

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

05:15

Вызывает депрессию и разрушает личную жизнь: почему дома нельзя держать фиалку

04:19

Сочная Элизабет Херли похвасталась телом в лазурном бикини

04:02

Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины и когда бежать к врачу

03:18

Друг и соперник Александра Эллерта по шоу Холостячка Андрей Рыбак показал, как выглядел в 16 лет

02:47

Проклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

02:40

Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мираВидео

Реклама
02:10

Осень прилетит рано: синоптики рассказали, когда ждать холодины и первых морозов в УкраинеВидео

02:03

Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантовВидео

01:41

Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть

01:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

00:53

Младшая сестра Кейт Миддлтон унаследует шотладнский титул

00:49

Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

08 августа, понедельник
23:39

Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

23:35

Угроза ядерной катастрофы: Зеленский призвал ввести новые санкции и изолировать РоссиюВидео

23:27

Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

23:01

У Ларса Фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять