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Даже за стол не сели: Лавров оконфузился на саммите глав МИД G20

8 июля 2022, 09:27

В знак протеста высокопоставленные дипломаты бойкотировали ужин.

Лавров
Лавров / pixabay, reuters

На саммите глав МИД G20 министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову устроили бойкот.

Как сообщает японский информационный портал Kyodo News, с представителем страны, которая бомбит города и убивает мирных жителей, отказались сделать общее фото.

Из-за неприязни к Лаврову и действий РФ в Украине в знак протеста против военной агрессии высокопоставленные дипломаты накануне бойкотировали ужин.

"Представители разных стран в качестве меры, показывающей неприязнь к России, не сделали традиционное групповое фото министров", - говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, в знак протеста высокопоставленные дипломаты также бойкотировали ужин в вечером 7 июля, который стал первым мероприятием двухдневной встречи G20.

Отказались слушать РФ

Как сообщает издание, на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки" делегации США, Канады и Европы ушли, когда российские официальные лица, в том числе виртуально присоединившийся министр финансов Антон Силуанов, собирались выступить.

Как писал Главред, в России устроили истерику из-за опубликованного тайного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Там назвали такую публикацию "нарушением дипломатической этики". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

Лавров заявил, что России не стыдно за то, о чем говорил Путин с лидерами других государств.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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