Лавров в истерике из-за опубликованного Францией разговора с Путиным: "нам не стыдно"

Лавров в истерике из-за разговора Путина и Макрона / Reuters

В России устроили истерику из-за опубликованного тайного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Там назвали такую публикацию "нарушением дипломатической этики". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров заявил, что России не стыдно за то, о чем говорил Путин с лидерами других государств.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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Ранее французские журналисты рассказали о чем говорили президенты Франции и России незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. Путин пытался обвинить Зеленского в невыполнении Минских соглашений, а Макрона - в попытке их "пересмотреть". В свою очередь Макрон резко сказал, что "мы чихать хотели на предложения сепаратистов" и предложил Путину встретиться для деэскалации ситуации.

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