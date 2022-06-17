В мирное время Украина не стала бы кандидатом на членство в ЕС - Макрон

Макрон высказался о статусе кандидата в ЕС для Украины / Коллаж Reuters, УНИАН

Украина не получила бы статус кандидата на членство в ЕС, если бы сейчас не воевала против России. Решение Еврокомиссии связано именно с войной. Об этом заявил президента Франции Эммануэль Макрон после визита в Киев в интервью BFMTV.

Макрон убежден, что при "нормальных условиях Украина не должна была бы стать кандидатом". Предоставление этого статуса президент Франции считает "сильным политическим жестом", который нужно будет ратифицировать в течении следующих нескольких лет.

"Мы взяли на себя это движение в сторону Европы. Мы подготовили его в этой комнате с канцлером Шольцом и премьером Марио Драги. Украинцы ожидали европейский консенсус", - сказал Макрон.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины. Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

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Зеленский отреагировал на заключение Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.

"Приветствую положительное заключение Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену Еврокомиссии за историческое решение. Рассчитываю на положительный итог Европейского совета на следующей неделе", – написал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в качестве символического шага на долгом пути к членству в Европейском Союзе.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что для начала переговоров о вступлении Украина должна выполнить ряд действий, согласно плану комиссии.

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