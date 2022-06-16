Франция, Германия и Италия выступают за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины - Макрон

Макрон / president.gov.ua

Эммануэль Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

"Все четыре страны поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете", - отметил президент Франции на пресс-конференции в Киеве, 16 июня.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

"На Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу за позитивное решение по статусу", - добавил он.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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