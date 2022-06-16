Консультативный орган ЕС поддержал предоставление Украине статуса кандидата

Украина ЕС / УНИАН, Reuters

Социально-экономический комитет ЕС одобрил резолюцию, которая поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.

Как говорится в тексте резолюции, документ поддержали около 200 депутатов организации. Решение приняли почти единогласно.

"EESC призывает Европейский совет предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС на встрече 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без ущерба для процесса вхождения стран Западных Балкан", - сказано в резолюции.

Помощь украинским переселенцам

Также документом предусмотрена адаптация украинских беженцев, которые покинули территорию Украины из-за вторжения российских войск. В частности, создан план, который поможет гражданам Украины трудоустроиться и получить доступ к социальным услугам, включая образование и медицинское обслуживание.

Помощь Украине после войны

В то же время в резолюции подчеркнули необходимость усиления экономической помощи Украине для восстановления от последствий войны.

EESC - это организация, которая объединяет европейских работодателей, профсоюзы, негосударственные организации и представителей гражданского общества. Она обеспечивает представительство вышеперечисленных групп в ЕС.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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