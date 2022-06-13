Украина получает "зеленый свет" по статусу страны-кандидата в Евросоюз, но с условиями – журналист

Евросоюз рассматривает заявку Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС / Коллаж УНИАН, Reuters

Украине и Молдове могут предоставить статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Однако такой статус будет с определенными условиями. Перспективы евроинтеграции Грузии остаются под вопросом. Об этом заявил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что в понедельник, 13 июня, Европейская комиссия провела дебаты, в рамках которых обсуждались заявки Украины, Молдовы и Грузии на вступление в Евросоюз.

По его словам, на данный момент ситуация выглядит следующим образом: Украина и Молдова могут получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, но с условиями. Больше всего вопросов у Брюсселя к Грузии.

"Ситуация выглядит таким образом, что Украина и Молдова получат статус страны кандидата на вступление в ЕС, но с условиями. Все еще под вопросом остается заявка Грузии", - подчеркнул Рикард Йозвяк.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ отправили на рассмотрение институтов Евросоюза.

В Европейском Совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы, поданные Молдовой и Грузией.Читайте такжеНикаких десятилетий быть не должно: Украину нужно принять в ЕС за несколько лет – Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз должен провести максимальную работу для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес Брюсселя, но и долг Европы.

Европейский парламент 8 июня проголосовал за резолюцию, в рамках которой рекомендовал Евросоюзу поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Европейские парламентарии полагают, что такой шаг станет признанием солидарности с народом Украины.

Смотрите видео ТСН – судьба вопроса Украины в ЕС будет решена в конце июня

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