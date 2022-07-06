"Слив" разговора Путина и Макрона: в МИД Украины резко отреагировали на истерику Лаврова

В МИД Украины отреагировали на "слив" разговора двух лидеров / Reuters

В России устроили истерику из-за опубликованного тайного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В МИД Украины в ответ на это припомнили аналогичный случай, в котором был виноват исключительно Кремль.

По словам пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко в Facebook, его российский коллега Сергей Лавров в комментарии "слитого" разговора двух президентов, "заикнулся" о некой дипломатической этике. Но российский чиновник при этом совершенно забыл тот случай, когда Россия обнародовала конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата.

"Но при этом он (Лавров - ред.) забыл упомянуть, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата. Как вы понимаете, разрешение на это они не давали. Вот и получается этакое диссоциативное расстройство у российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", - отметил Николенко.

Скандал со "сливом" тайного разговора Макрона с Путиным

Как писал Главред, в России устроили истерику из-за опубликованного тайного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Там назвали такую публикацию "нарушением дипломатической этики". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

Лавров заявил, что России не стыдно за то, о чем говорил Путин с лидерами других государств.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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