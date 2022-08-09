Лукашенко повернет оружие против Путина: Эйдман оценил неожиданный сценарий продолжения войны

У Владимира Путина и Александра Лукашенко разные планы на Беларусь, уверен Игорь Эйдман.
Александр Лукашенко не решится развернуть войска и выступить против России, заявил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, армия Беларуси не способна выступить ни против Украины, ни против РФ.
Эксперт считает, что Лукашенко уже слишком глубоко связал свою власть с режимом Владимира Путина.
"Он (Лукашенко, - ред.) ерепенился, строил из себя независимого до того момента, пока в Беларуси не начались масштабные волнения, то есть до последних президентских выборов", - напомнил он.
Вместе с тем публицист считает, что у Путина и Лукашенко разные планы на Беларусь.
"Путину нужна в его империи провинция Беларусь, а Лукашенко – самостоятельное королевство, власть в котором он через пару десятков лет передаст своему царевичу, сыночку Коленьке. Поэтому стратегически они не могут быть союзниками слишком долго", - добавил Эйдман.
Ранее Эйдман заявил о том, что информация о вероятном нападении Беларуси на Украину может распространяться для отвлечения внимания Вооруженных сил от других более напряженных точек.
"Для этого идёт постоянный подогрев данной темы, регулярно появляются вбросы о том, что "сейчас Лукашенко нападёт", - говорит собеседник.
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