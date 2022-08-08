"Лукашенко нападёт": Эйдман оценил угрозу удара Беларуси по Украине

Эксперт оценил угрозу нападения со стороны Беларуси / Минобороны Беларуси

Информация о вероятном нападении Беларуси на Украину может распространяться для отвлечения внимания Вооруженных сил от других более напряженных точек.

Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Для этого идёт постоянный подогрев данной темы, регулярно появляются вбросы о том, что "сейчас Лукашенко нападёт", - говорит собеседник.

Он также не сомневается в том, что это является работой российских дезинформаторов и российских спецслужб.

"На месте СБУ я бы внимательнее пригляделся к тем "политологам" и "военным экспертам", которые постоянно прогоняют дезу "завтра Беларусь нападёт", - добавил Эйдман.

Ранее основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

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