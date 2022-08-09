Столп режима Путина тайком хочет договориться с Западом о мире - экс-депутат Госдумы

Как говорит Илья Пономарев, сейчас настроения в кремлевской элите царят действительно панические. И бонзы русской власти якобы настроены оппозиционно.
Представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире. Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство Рф.
"Сигнал о желании договариваться отправил человек в самом ближайшем окружении путина. Я не могу его назвать, потому что это разрушит всю историю. Но вы бы даже не поверили. Это один из "столпов режима"", ‒ сказал Пономарев.
Санкции против России
Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.
Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.
"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.
До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.
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