Столп режима Путина тайком хочет договориться с Западом о мире - экс-депутат Госдумы

Пономарев, Путин / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире. Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство Рф.

"Сигнал о желании договариваться отправил человек в самом ближайшем окружении путина. Я не могу его назвать, потому что это разрушит всю историю. Но вы бы даже не поверили. Это один из "столпов режима"", ‒ сказал Пономарев.

Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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