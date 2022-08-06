"Приказ отдал лично Путин": эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в Еленовке

Эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в Еленовке/ Reuters, Telegram

Приказ об убийстве пленных украинских военных в Еленовке отдавал лично российский президент Владимир Путин. Варианты о том, что такое решение могли принять вагнеровцы или какие-то другие лица, не соответствуют действительности.

Вопросы о совершении серьезных преступлений с большим количеством жертв принимаются только в Кремле. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг о Путине Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Не верю, что это была инициатива Пригожина или вагнеровцев. Даже не знаю, как такая чушь могла попасть в официальные украинские источники. В России никакие Пригожины ничего не решают. Решения о совершении таких серьезных преступлений с большим количеством жертв принимает только Кремль, причем на самом верху, то есть лично Путин", – подчеркнул Ейдман.

Такое решение не могло быть принято вне Кремлем так же, как, например, Кадыров не мог лично приказать убить Немцова, или как силовики ФСБ не могли без приказа Путина отравить Навального, отмечает социолог.

Также он пояснил, что могло быть причиной такого решения, принятого в Кремле.

"Российские власти ненавидят "азовцев". В России из "Азова" уже слепили образ врага и монстра, а потом и сами поверили в этот образ, да еще и накрутили своих сторонников. Российским властям нужно показать, что враг уничтожен и что никакой милости к врагам не будет. Это была демонстративная акция устрашения", – отметил социолог.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по HIMARS по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

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