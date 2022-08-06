Северная Македония передаст ВСУ 4 штурмовика, купленные в Украине в 2001 году

Украине передадут Су-25 из Северной Македонии / wikipedia.org

Вооруженные силы Украины получат штурмовики Су-25, которые Украине передаст Северная Македония для защиты от агрессии РФ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в сервисе микроблогов Twitter.

По его информации, Украина получит от Северной Македонии самолеты и танки.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал Подоляк.

Как отмечают македонские СМИ, ранее 4 штурмовика Су-25, которые передают македонцы, в 2001 были закуплены у Украины.

Ранее сообщалось о том, что на вооружение ВСУ уже поступили британские зенитно-ракетные комплексы "Stormer HVM".

В Сети опубликованы фото с установками в руках украинских военных.

Отмечается, что уже шесть единиц ЗРК Stormer HVM поступили в Украину от Великобритании.

Читайте еще: