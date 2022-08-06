"Мариупольской трагедии могло бы не быть": в Польше заявили, что город можно было бы спасти

В Польше заявили, что Мариуполь можно было бы спасти при одном условии/ Telegram Андрющенко, УНИАН

ВСУ могли бы спасти Мариуполь, если бы на то время, когда происходила борьба за город, уже имели бы американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Это оружие было способно серьезно переломить ход событий. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает Polska Time.

Такие РСЗО могли бы помочь украинской армии помешать российским оккупантам войти в город. ВСУ тогда стояли в 100 километрах от Мариуполя и не могли сдвинуть линию фронта. А с помощью HIMARS они могли бы даже на большом расстоянии бить по захватчикам.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольская трагедия могла бы и не произойти. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены тщетно наблюдать за трагедией своих товарищей. Если бы у них были эти пусковые установки, они бы не позволили россиянам войти в город", – отметил Цихоцкий.

Также он подчеркнул, что уверен в победе Украины в этой войне. Путь к победе будет долгий и трудный, но в конце концов Украине удастся это сделать. Главное – чтобы Запад продолжал оказывать поддержку.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на Донетчине стремительно ухудшилась ситуация со смертностью пациентов в местных больницах. Из-за недостатка лекарств и малого количества медицинского персонала умирает фактически каждый четвертый пациент.

Стало известно, что российские оккупанты планируют в сентябре текущего года устроить показательный самосуд над пленными украинскими военными в захваченном Мариуполе. В настоящее время непосредственно на сцене Мариупольской камерной филармонии ведется монтаж тюремных клеток из арматуры диаметром 20 мм.

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