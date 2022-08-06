Собирают клетки для пленных: в Мариуполе оккупанты готовят самосуд над защитниками Украины

В Мариуполе готовят самосуд над пленными / t.me/mariupolrada

Российские оккупанты планируют в сентябре текущего года устроить показательный самосуд над пленными украинскими военными в захваченном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщил в Телеграм-канале Мариупольского городского совета мэр города Вадим Бойченко.

В настоящее время непосредственно на сцене мариупольской камерной филармонии ведется монтаж тюремных клеток из арматуры диаметром 20 мм.

При этом он показал фото подготовки "суда" над украинскими защитниками.

"Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки", - написал Бойченко.

/ t.me/mariupolrada

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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