"Мы не ожидали": Зеленский назвал самую большую ошибку Украины за более чем 30 лет независимости

Он подчеркнул, что сейчас наше государство обязано исправить ошибку.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за более 30 лет существования Украины как независимого государства она совершила одну самую большую ошибку.
Этой ошибкой является то, что наше государство с 1991 года не строило сильную и надежную систему безопасности. Об этом президент отметил в интервью чешскому телевидению.
По его словам, Украина все эти годы не ждала такого агрессивного шага от страны-соседки.
"Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности, я думаю, потому, что мы не ожидали от них (от России, – ред.) настолько агрессивных и воинственных шагов, столь кровавых поступков. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", – подчеркнул Зеленский.
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