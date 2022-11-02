"Мы не ожидали": Зеленский назвал самую большую ошибку Украины за более чем 30 лет независимости

Зеленский назвал самую большую ошибку Украины за более чем 30 лет независимости/ Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за более 30 лет существования Украины как независимого государства она совершила одну самую большую ошибку.

Этой ошибкой является то, что наше государство с 1991 года не строило сильную и надежную систему безопасности. Об этом президент отметил в интервью чешскому телевидению.

По его словам, Украина все эти годы не ждала такого агрессивного шага от страны-соседки.

"Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности, я думаю, потому, что мы не ожидали от них (от России, – ред.) настолько агрессивных и воинственных шагов, столь кровавых поступков. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", – подчеркнул Зеленский.

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