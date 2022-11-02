РФ может ударить по Украине иранскими баллистическими ракетами, защиты от них нет - ВСУ

У Украины нет надежной защиты от иранских баллистических ракет.
Россия может применить иранские баллистические ракеты для ударов по Украине. Они опасны, а у Украины нет эффективной защиты от таких ракет. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Такие ракеты имеют огромную скорость полета. Они опаснее российских, которыми оккупанты обстреливали украинскую территорию.
"Такой тип ракет является более опасным, чем другие, которыми Россия и раньше обстреливала Украину. Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - сказал Игнат.
Он добавил, что лучшим способом их уничтожить будет удар по месту, откуда их запускают.
"А это дальность ракет 300 и 700 км Поэтому разные методы воздействия, "бавовны" есть, их никто не отменял", - добавил Игнат.
Участие Ирана в войне против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.
Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.
В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.
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