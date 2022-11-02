Бойцы ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ из Кировской области

Военный РФ Алексей Некрасов ликвидирован на войне против Украины / Вятка-на-Сети

На войне России против Украины силы обороны ликвидировали командира танкового батальона 6-й танковой бригады российских оккупационных войск Алексея Некрасова. Он вернулся на военную службу в 2017 году. Шестая танковая бригада неоднократно попадала в поле зрения расследователей – воевала на Донбассе в то время, когда Россия отрицала факт присутствия своих войск в регионе.

На своей странице в социальной сети Facebook журналист-расследователь Иракли Комахидзе написал, что 23 октября ВСУ ликвидировали командира танкового батальона 6-й танковой бригады Алексея Некрасова.

Некрасов был уроженцем села Пашино Афанасьевского района. Военное звание – капитан. Год рождения – 1984. Окончил Челябинское танковое училище.

Военную службу начал в Нижнем Новгороде. Уволился из армии в 2009 году, некоторое время работал в службе судебных приставов Нижегородской области.

В 2017 году вернулся в войска РФ, восстановился на военной службе в составе 6-й отдельной танковой бригады Нижегородской области.

Комахидзе подчеркнул, что 6-я танковая бригада войск РФ неоднократно попадала в поле зрения международной расследовательской группы InformNapalm в контексте ее участия в гибридной войне России против Украины на Донбассе (когда Москва официально отрицала присутствия в регионе своих войск).

Блогер-расследователь Иракли Комахидзе сообщал, что на войне против Украины был ликвидирован российский захватчик Максим Семенов. Он приехал воевать из республики Марий Эл.

1 ноября Комахидзе заявил, что ВСУ ликвидировали заместителя командира батальона оккупантов Осетия Виктора Жидаева с позывным Витос. Предполагается, до этого он мог воевать в рядах российской частной военной компании Вагнер.

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