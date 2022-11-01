Мог воевать в рядах ЧВК Вагнера: в Украине ликвидирован замкомбата батальона Осетия

Военный РФ Виктор Жидаев ликвидирован на войне против Украины / Скриншот видео соцсети

На войне России против Украины ликвидировали заместителя командира батальона оккупантов Осетия Виктора Жидаева с позывным Витос. Обстоятельства гибели неизвестны. Предполагается, что он мог воевать в составе наемников частной военной компании Вагнер на должности старшего стрелка-зенитчика.

О смерти российского захватчика сообщил Telegram-канал "добробата". В некрологе сказали, что Жидаева награждали двумя "орденами мужества", а две недели назад руководитель Северной Осетии вручил ему медаль "во славу Осетии".

Известно, что волонтеры международного проекта InformNapalm в 2018 году в составе наемников ЧВК Вагнера указывали человека с такими же инициалами, и родившегося в Осетии. По информации волонтеров, у него была должность старшего стрелка-зенитчика.

Согласно опубликованным ими сведениям, в 2012 году Виктор Жидаев, который родился в североосетинском Мизуре, был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. Обвиняемый в суде признал свою вину.

На одном из видео 46-летний Жидаев рассказывал, что его дед "был здесь (в Украине) в 1943 году, с гор мизурских, с Тамиска спустился".

В некрологе подчеркивается, что убитый замкомандира батальона захватчиков Жидаев "имел за плечами огромный боевой опыт".

Блогер-расследователь Иракли Комахидзе сообщал, что в Украине был ликвидирован оккупант РФ Максим Семенов. Он приехал воевать из республики Марий Эл.

Комахидзе рассказал, что в Украине ликвидировали 29-летнего российского военного Сергея Алексеева. Он работал менеджером в Волгограде. Призывался по частичной мобилизации.

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