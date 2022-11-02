Верил, что 'его дело правое': ВСУ ликвидировали 'чмобика' из Свердловской области

Оккупант Сизиков стал "грузом 200" в Украине / Фото ВК

На войне в Украине ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело правое".

О "демилитаризации" захватчика сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Гибель Сизикова подтвердили и на родине. Это уже третий з неделю "груз 200" среди мобилизированных в Талицком районе Свердловской области.

Александр Сизиков - уроженец Талицы, его мобилизовали 29 сентября.

"Гибель подтверждена", — написали росСМИ со ссылкой на мэрию Талицы.

Представители администрации добавили, что получили информацию от военкомата.

Незадолго до отправки оккупант написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку.

"Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!", — утверждал захватчик.

Родные и знакомые желали ему удачи, но, похоже, это не помогло.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

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