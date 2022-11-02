В Украине начались почасовые отключения света: где найти графики

Отключение света будет происходить по четкому графику. Ограничения уже начались в 7 областях и Киеве.
В Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Свет начал исчезать с 6:00 2 ноября. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Почасовые отключения электроэнергии стартовали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и Киеве.
"Графики почасовых отключений (ГПВ) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать каждый день, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - говорится в сообщении.
Все эти ограничения необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети, пострадавшие от российских атак по критической инфраструктуре Украины.
Графики отключения света можно найти на сайтах облэнерго:
- Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Киевская область - https://www.dtekkrem.com.ua/ua
- Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львов - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Винница - https://voe.com.ua/
- Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запорожье - https://www.zoe.com.ua/
- Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницкий - https://hoe.com.ua/
- Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернополь - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Сумы - https://www.soe.com.ua/
- Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Николаев - https://www.energy.mk.ua/
- Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
- Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
- Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/uk
Отключение света в Украине
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.
В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.
1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.
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