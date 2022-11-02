В Украине начались почасовые отключения света: где найти графики

В Украине начались почасовые отключения электроэнергии / Коллаж фото УНИАН

В Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Свет начал исчезать с 6:00 2 ноября. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Почасовые отключения электроэнергии стартовали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и Киеве.

"Графики почасовых отключений (ГПВ) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать каждый день, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - говорится в сообщении.

Все эти ограничения необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети, пострадавшие от российских атак по критической инфраструктуре Украины.

Графики отключения света можно найти на сайтах облэнерго:

Отключение света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

Другие новости: