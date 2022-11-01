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Без света, воды и тепла: зимой в Киеве могут отключить все коммуникации

1 ноября 2022, 21:32

"Есть реальная угроза, что на две недели можем остаться без света", сказал Алексей Кулеба.

Киев, отопление
Киев / Коллаж Reuters, УНИАН

Из-за непрекращающихся ракетных ударов России по инфраструктуре Украины и наступлением зимы, в Киеве будут открыты около 1000 пунктов обогрева для жителей столицы.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, власти рассматривают самые худшие сценарии развития событий.

"Самый худший - когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", - заявил Кличко.

Кличко

Две недели без воды и света

"Есть реальная угроза, что на две недели можем остаться без света", сказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в интервью Hromadske.

По его словам, если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться.

"Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или наоборот меньше", - заявил Кулеба.

Отключения света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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