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В Румынии жестко ответили на бредни Путина о якобы её претензиях на часть Украины

6 ноября 2022, 13:47

Война, которую Россия развязала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, напомнили в МИД Румынии.

Румыния, флаг
В МИД Румынии ответили на скандальное заявление Владимира Путина / @mae.romania

Министерство иностранных дел Румынии опровергло утверждения президента РФ Владимира Путина о якобы желании Бухареста завладеть частью украинских территорий, которые когда-то входили в состав Румынии.

"МИД Румынии отрицает утверждения, высказанные президентом России ко Дню народного единства, которые ложно навязывают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине", — говорится в заявлении МИД Румынии.

"Агрессивная война, которую Россия развязала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права. В связи с этим Румыния вновь подтверждает решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — отметили в МИД Румынии.

Скандальное заявление Путина

Напомним, Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий 4 ноября заявил, что у Польши "никуда не делась" идея "поглощения Украины". По его словам, "говорится об идее возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши, прямо надо об этом сказать, Сталиным после Второй мировой войны".

"Большие, крупные области от Румынии, от Венгрии были отторгнуты", — говорил президент РФ. Путин также отмечал, что Россия якобы добровольно "отдала Украине свои исторические территории… с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного, исторического пространства". "А те территории, о которых я только что сказал выше, они были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации", — добавлял он.

Напомним, ранее бывший глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в"неестественных границах" и ей необходимо "передать свои земли" Венгрии, Румынии, Польше и России.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил Марга.

Он добавил, что Румынии "нечего делать" в войне РФ против Украины. Этот вопрос, по его мнению, нужно решать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

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