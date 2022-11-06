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В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - Пионтковский

6 ноября 2022, 08:06

Российский диктатор Владимир Путин пытается удержаться "на троне", переложив вину за поражение на фронте на военных генералов.

Путин, Пионтковский
Пионтковский считает, что Путин хочет переложить вину за поражение на фронте на военных генералов / Фото: сайт Кремля, скриншот

В России уже началась борьба не за победу в войне с Украиной, а за сохранение власти. Освобождение временно оккупированного Херсона станет триггером для войны между вооруженными отрядами элит. Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается удержаться "на троне", переложив вину за поражение на фронте на военных генералов. Пионтковский убежден, что атаки главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на военное командование связано именно с этим.

"Мы видим атаки Кадырова и Пригожина на российских генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражения под Киевом и Харьковом переложить на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Путин спустил умышленно этих псов, чтобы они убеждали народ в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли в больших волков, которые показывают клыки самому Путину", – сказал политолог в эфире телеканала Эспресо.

Пионтковский считает, что потеря россиянами Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России.

"В России уже началась борьба не за то, как лучше победить Украину, а за то, как правящей верхушке сохранить власть и собственность в стране, которая терпит поражение, а тем, кто ниже – как захватить эту власть. Об этом уже думают не только Пригожин с Кадыровым. То есть, атмосфера гражданской войны, а точнее войны между вооруженными отрядами элит, нагнетается уже сейчас. А освобождение Херсона станет триггером конфликта", – уверен эксперт.

Ранее Пионтковский прогнозировал, что Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Херсон уже в ноябре.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

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